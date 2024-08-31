Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо

Бывший президент США назвал выстраивание хороших отношений с РФ правильным подходом
"Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно". Об этом в субботу, 31 августа, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания.
Экс-президент США также не забыл высказаться и про Байдена, отметив, что тот растерял остатки разума.
13 августа Трамп в интервью Илону Маску назвал Владимира Путина "хорошим переговорщиком", а также выразил надежду, что вновь "поладит" с ним в случае своей победы на выборах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram