Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо

Бывший президент США назвал выстраивание хороших отношений с РФ правильным подходом

"Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно". Об этом в субботу, 31 августа, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания.

Экс-президент США также не забыл высказаться и про Байдена, отметив, что тот растерял остатки разума.

13 августа Трамп в интервью Илону Маску назвал Владимира Путина "хорошим переговорщиком", а также выразил надежду, что вновь "поладит" с ним в случае своей победы на выборах.

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