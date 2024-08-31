Работников станции склоняют к терактам, утверждает дипломат

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, склоняя их к совершению терактов и угрожая расправой над их семьями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, на работников станции также оказывают давление или провоцируют на то, чтобы они передавали информацию в интересах Украины.

Дипломат добавил, что некоторые сотрудники увольняются или меняют работу, чтобы "лишить себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес".

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