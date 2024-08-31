Число пострадаших в результате обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 46 человек

Среди них семь детей

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 46 человек, среди них семь детей. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что один ребёнок прооперирован и находится в тяжёлом состоянии. Также двое взрослых готовятся к транспортировке в Москву.

Атака на Белгород и Белгородский район произошла в пятницу вечером. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

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