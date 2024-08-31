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США не будут отправлять персонал на Украину для обслуживания F-16

07:16
  • суббота
  • 31 августа 2024

Администрация Байдена опасается за безопасность специалистов

США отказались отправлять на Украину специалистов для обслуживания истребителей F-16 из опасений за их безопасность. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Отмечается, что на данный момент администрация Байдена считает такую задумку слишком рискованной. При этом Вашингтон надеется на помощь европейских стран и ждёт, что они возьмут на себя большую часть ответственности за обслуживание истребителей.

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