Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

Среди раненых есть дети

Новая террористическая атака украинских боевиков на Белгород. ВСУ начали обстрелы города и района кассетными боеприпасами накануне вечером, когда на улицах было особенно оживленно.

Противник выпустил десятки снарядов из РСЗО "Вампир", большая часть была уничтожена средствами ПВО. Украинские военные снова били по мирным жителям и гражданским объектам. В преддверии Дня знаний в прицеле ВСУ оказались школа и детский сад. Здания частично разрушены. Пострадали многоквартирные дома, осколками посекло автомобили.

По уточненным данным, жертвами атаки боевиков стали пять мирных жителей, ранены 46-ть, среди них – семеро детей. Сейчас все они в больницах. Семеро взрослых и один ребенок находятся в тяжёлом состоянии. Решается вопрос о транспортировке двух пострадавших на лечение в Москву, сообщает "ТВ Центр".

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