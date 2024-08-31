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Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

08:16
  • суббота
  • 31 августа 2024

Среди раненых есть дети

Новая террористическая атака украинских боевиков на Белгород.  ВСУ начали обстрелы города и района кассетными боеприпасами накануне вечером, когда на улицах было особенно оживленно.
Число погибших в результате атаки на Белгородскую область увеличилось до пяти

Противник выпустил десятки снарядов из РСЗО "Вампир", большая часть была уничтожена средствами ПВО.  Украинские военные снова били по мирным жителям и гражданским объектам. В преддверии Дня знаний в прицеле ВСУ оказались школа и детский сад. Здания частично разрушены. Пострадали многоквартирные дома, осколками посекло автомобили.

По уточненным данным, жертвами атаки боевиков стали пять мирных жителей, ранены 46-ть, среди них – семеро детей.  Сейчас все они в больницах. Семеро взрослых и один ребенок находятся в тяжёлом состоянии.  Решается вопрос о транспортировке двух пострадавших на лечение в Москву, сообщает "ТВ Центр".

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