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"Вляпались по уши": Россия обвинила США в причастности к нападению ВСУ на Курскую область

11:17
  • суббота
  • 31 августа 2024

ВСУ использовали американское оружие

Вторжение в Курскую область стало возможным благодаря поставкам Киеву натовских вооружений и участию западных наёмников. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, сообщает "ТВ Центр".

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Дипломат обратил внимание на присутствие в российском регионе американской частной военной компании. Бойцы которой выложили в соцсетях фотографии своего миномётного расчёта, расположенного прямо на детской площадке. Однако курская авантюра ВСУ стала фатальной ошибкой для киевской хунты, и её зарубежных спонсоров, отметил дипломат.

"Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на неё бы не решился", - сказал Полянский.  

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