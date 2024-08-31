ВСУ использовали американское оружие

Вторжение в Курскую область стало возможным благодаря поставкам Киеву натовских вооружений и участию западных наёмников. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, сообщает "ТВ Центр".

Дипломат обратил внимание на присутствие в российском регионе американской частной военной компании. Бойцы которой выложили в соцсетях фотографии своего миномётного расчёта, расположенного прямо на детской площадке. Однако курская авантюра ВСУ стала фатальной ошибкой для киевской хунты, и её зарубежных спонсоров, отметил дипломат.

"Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на неё бы не решился", - сказал Полянский.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram