ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Белгороду

11:54
  • суббота
  • 31 августа 2024

Погибли пять мирных жителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки ВСУ в Белгороде. По последним данным, в результате обстрела погибли пять мирных жителей, ещё сорок шесть ранены. Семеро из них - дети. Тяжёлых пациентов отправят на лечение в Москву.
Выросло число пострадавших при обстреле Белгорода

Киевские националисты ударили по городу кассетными боеприпасами. Били, в том числе в район торгового центра, где было много людей. Один снаряд попал в машину, двигавшуюся по дороге.

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Белгород из установок "Вампир". Налёт жестокий и бесчеловечный. Военных объектов в городе нет. Поэтому и били нацисты без разбора. Всё равно куда. Главное, чтобы было, как можно больше жертв.

Несколько ракет упали в посёлке Дубовое на парковке крупнейшего в области торгового центра. Сгорели и повреждены осколками более 20 машин, 15 многоквартирных и частных домов, коммерческие и социальные объекты. Взрывной волной и осколками серьёзно повреждено здание школы, корпус начальных классов. Несколько снарядов упали в частном секторе.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
Обстрел Белгорода
Обстрел Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.