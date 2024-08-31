СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Белгороду

Погибли пять мирных жителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки ВСУ в Белгороде. По последним данным, в результате обстрела погибли пять мирных жителей, ещё сорок шесть ранены. Семеро из них - дети. Тяжёлых пациентов отправят на лечение в Москву.

Киевские националисты ударили по городу кассетными боеприпасами. Били, в том числе в район торгового центра, где было много людей. Один снаряд попал в машину, двигавшуюся по дороге.

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Белгород из установок "Вампир". Налёт жестокий и бесчеловечный. Военных объектов в городе нет. Поэтому и били нацисты без разбора. Всё равно куда. Главное, чтобы было, как можно больше жертв.

Несколько ракет упали в посёлке Дубовое на парковке крупнейшего в области торгового центра. Сгорели и повреждены осколками более 20 машин, 15 многоквартирных и частных домов, коммерческие и социальные объекты. Взрывной волной и осколками серьёзно повреждено здание школы, корпус начальных классов. Несколько снарядов упали в частном секторе.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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