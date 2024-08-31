Он полностью выгорел

Российские войска уничтожили склад вооружения и военного имущества ВСУ в районе населённого пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области. Место хранения боеприпасов поразили из комплекса "Искандер-М". Средствами объективного контроля подтвердили продолжительную детонацию и его полное выгорание.

Ракетным ударом уничтожили также пункт временной дислокации украинских боевиков в 30 километрах от города Сумы. В результате высокоточной атаки уничтожены два грузовых автомобиля и до 35 националистов.

В Курской области активно работают вертолёты Ка-52. Во время боевого вылета "Аллигаторы" ликвидировали живую силу и технику радикалов, сообщает "ТВ Центр".

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