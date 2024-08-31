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"Маски сброшены": НАТО поддержало вторжение ВСУ в Курскую область

12:18
  • суббота
  • 31 августа 2024

Боевики использовали западное оружие и технику

Блок НАТО одобряет вторжение Украины в Курскую область. С таким неприкрыто дерзким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил: Киев, якобы, проявил самодеятельность. Но всем очевидно: вторжение стало возможным исключительно благодаря поставкам натовских вооружений и участию в конфликте западных наёмников. Об этом западным чиновникам напомнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Кадры украинских головорезов с нацистской символикой, грабящих и мародёрствующих, захватывающих заложников и расстреливающих женщин, детей и стариков. Этот образ оказался настолько далёк от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от курской авантюры Зеленского откреститься. Но факты упрямо говорят о другом. Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на неё бы не решился.

Однако набеги боевиков ВСУ на Курскую область не достигли своей главной цели, сетует Economist. Российская армия по-прежнему продвигается в Донбассе и делает это весьма активно. Украинская оборона, похоже, рушится, поскольку Россия очень быстро продвигается вдоль главной железнодорожной магистрали с востока. 

И вот украинская делегация оперативно отправилась в Вашингтон. С главой Пентагона Ллойдом Остином группа просителей обсудила нужды ВСУ. Киев надеется, что американцы сделают то, до чего все никак не договорятся европейцы, и начнут, наконец, наводить своё дальнобойное оружие на цели в российских регионах.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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