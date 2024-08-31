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Путин поздравил Жапарова с Днём независимости Киргизии

11:56
  • суббота
  • 31 августа 2024

Он отмечается 31 августа

Владимир Путин поздравил с Днём независимости президента Киргизии Садыра Жапарова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил стабильность партнёрских отношений Москвы и Бишкека, выразил удовлетворение взаимодействием в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных структур, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности на евразийском пространстве.

День независимости Киргизии отмечается 31 августа. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Киргизской ССР приняла постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан".

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