Российские спасатели помогают тушить лесные пожары в Сербии

С вертолёта сброшено 60 тонн воды

Группировка МЧС России помогает тушить крупный природный пожар на востоке Сербии. Площадь возгорания - почти полторы тысячи гектаров. Распространению пламени способствует сухая и жаркая погода.

Задействованы сотрудники объединённого гуманитарного центра совместно с пожарной охраной муниципалитета и сербскими добровольцами. Работает авиация.

Российская группа беспилотников проводит разведку с воздуха. С вертолёта на очаги сбросили уже более 60 тонн воды, сообщает "ТВ Центр".

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