Российские спасатели помогают тушить лесные пожары в Сербии

С вертолёта сброшено 60 тонн воды
Группировка МЧС России помогает тушить крупный природный пожар на востоке Сербии. Площадь возгорания - почти полторы тысячи гектаров. Распространению пламени способствует сухая и жаркая погода.
Задействованы сотрудники объединённого гуманитарного центра совместно с пожарной охраной муниципалитета и сербскими добровольцами. Работает авиация.
Российская группа беспилотников проводит разведку с воздуха. С вертолёта на очаги сбросили уже более 60 тонн воды, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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