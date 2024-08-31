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Российские спасатели помогают тушить лесные пожары в Сербии

12:43
  • суббота
  • 31 августа 2024

С вертолёта сброшено 60 тонн воды

Группировка МЧС России помогает тушить крупный природный пожар на востоке Сербии. Площадь возгорания - почти полторы тысячи гектаров. Распространению пламени способствует сухая и жаркая погода.

Задействованы сотрудники объединённого гуманитарного центра совместно с пожарной охраной муниципалитета и сербскими добровольцами. Работает авиация.

Российская группа беспилотников проводит разведку с воздуха. С вертолёта на очаги сбросили уже более 60 тонн воды, сообщает "ТВ Центр".

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