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Москвичей пригласили в "Коломенское" на фестиваль "Русское поле"

17:13
  • суббота
  • 31 августа 2024

В парке работают 13 площадок

Творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" проходит сегодня в Москве. В этом году девиз мероприятия: "Крепкая семья - опора страны".

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В музее заповеднике "Коломенское" для посетителей работают 13 площадок. В программе - выступления фольклорных коллективов и звёзд эстрады, а также кулинарные мастер-классы, показы модных коллекций в этностиле, литературные чтения.

Ремесленники из разных регионов представят изделия народных промыслов. А для любителей активного отдыха подготовили конкурсы и эстафеты.

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Фестиваль "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское"
Фестиваль "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское"
Фестиваль "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское"
Фестиваль "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское"
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