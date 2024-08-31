Москвичей пригласили в "Коломенское" на фестиваль "Русское поле"

В парке работают 13 площадок
Творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" проходит сегодня в Москве. В этом году девиз мероприятия: "Крепкая семья - опора страны".
В музее заповеднике "Коломенское" для посетителей работают 13 площадок. В программе - выступления фольклорных коллективов и звёзд эстрады, а также кулинарные мастер-классы, показы модных коллекций в этностиле, литературные чтения.
Ремесленники из разных регионов представят изделия народных промыслов. А для любителей активного отдыха подготовили конкурсы и эстафеты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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