"ТВ Центр" покажет в прямом эфире церемонию закрытия фестиваля "Спасская башня"

Это будет грандиозное зрелище

Лучшие военные оркестры со всего мира, красочные танцевальные и музыкально-исторические шоу. В столице подходит к концу один из самых масштабных и зрелищных фестивалей года. Среди дебютантов - "Амазонки Гвинеи" - первый женский оркестр Африканского континента, а также сводный оркестр полиции МВД России.

1 сентября в 20:00 финальную церемонию закрытия в прямом эфире покажет канал "ТВ Центр". О подготовке грандиозного зрелища - Полина Кастрицкая (смотрите видео).

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