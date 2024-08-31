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"ТВ Центр" покажет в прямом эфире церемонию закрытия фестиваля "Спасская башня"

12:10
  • суббота
  • 31 августа 2024

Это будет грандиозное зрелище

Лучшие военные оркестры со всего мира, красочные танцевальные и музыкально-исторические шоу. В столице подходит к концу один из самых масштабных и зрелищных фестивалей года. Среди дебютантов - "Амазонки Гвинеи" - первый женский оркестр Африканского континента, а также сводный оркестр полиции МВД России.

1 сентября в 20:00 финальную церемонию закрытия в прямом эфире покажет канал "ТВ Центр". О подготовке грандиозного зрелища - Полина Кастрицкая (смотрите видео).

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