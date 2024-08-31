Собянин рассказал об уникальной операции в Морозовской больнице

Она проведена впервые в России

Об уникальной операции в Морозовской детской больнице рассказал сегодня в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин. Врачи впервые в России установили усовершенствованный протез клапана лёгочной артерии.

Такая процедура необходима подросткам, которым в младенчестве корректировали врождённые пороки сердца. Вмешательство проводят малоинвазивным методом, что позволяет избежать повторной сложной операции.

Новый самораскрывающийся имплант имеет более широкий спектр применения и позволяет восстановить функцию лёгочного клапана. Первые пациенты - подростки 15 и 16 лет - чувствуют себя хорошо, их уже выписали из стационара.

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