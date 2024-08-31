ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об уникальной операции в Морозовской больнице

13:12
  • суббота
  • 31 августа 2024

Она проведена впервые в России

Об уникальной операции в Морозовской детской больнице рассказал сегодня в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин. Врачи впервые в России установили усовершенствованный протез клапана лёгочной артерии.

Собянин: Оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена
Собянин рассказал, каким будет поезд для ВСМ "Москва — Санкт-Петербург"

Такая процедура необходима подросткам, которым в младенчестве корректировали врождённые пороки сердца. Вмешательство проводят малоинвазивным методом, что позволяет избежать повторной сложной операции.

Новый самораскрывающийся имплант имеет более широкий спектр применения и позволяет восстановить функцию лёгочного клапана. Первые пациенты - подростки 15 и 16 лет - чувствуют себя хорошо, их уже выписали из стационара.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Медицинская операция
Медицинская операция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.