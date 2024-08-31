ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о завершении строительства путепровода на северо-востоке Москвы

19:33
  • суббота
  • 31 августа 2024

Он скоро откроется

В Москве на финишную прямую вышло строительство путепровода, который соединит улицы Складочную и Двинцев. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, объект готов на 90%.

Под линией МЦД 4 возвели автомобильный тоннель длиной 400 метров. Сейчас идут отделочные работы. Благодаря новому путепроводу улучшится транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тысяч человек. Это часть крупного проекта развития дорожной сети северо-востока столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.