Собянин рассказал о завершении строительства путепровода на северо-востоке Москвы

Он скоро откроется

В Москве на финишную прямую вышло строительство путепровода, который соединит улицы Складочную и Двинцев. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, объект готов на 90%.

Под линией МЦД 4 возвели автомобильный тоннель длиной 400 метров. Сейчас идут отделочные работы. Благодаря новому путепроводу улучшится транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тысяч человек. Это часть крупного проекта развития дорожной сети северо-востока столицы.

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