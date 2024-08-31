8 человек пострадали при жёсткой посадке Ан-2 во Владикавказе

На борту находились парашютисты

Восемь человек пострадали во время аварийной посадки самолёта Ан-2 во Владикавказе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, на борту самолёта находились 15 человек, в том числе двое детей. Известно также, что Ан-2 вылетел с аэродрома в селе Архунка и перевозил парашютистов.

Ранее сегодня на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На его борту находились 19 туристов и три члена экипажа. На поиски машины выдвинулись спасатели МЧС.

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