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8 человек пострадали при жёсткой посадке Ан-2 во Владикавказе

13:46
  • суббота
  • 31 августа 2024

На борту находились парашютисты

Восемь человек пострадали во время аварийной посадки самолёта Ан-2 во Владикавказе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, на борту самолёта находились 15 человек, в том числе двое детей. Известно также, что Ан-2 вылетел с аэродрома в селе Архунка и перевозил парашютистов.

Ранее сегодня на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На его борту находились 19 туристов и три члена экипажа. На поиски машины выдвинулись спасатели МЧС.

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