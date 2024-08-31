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Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта осложняются туманом

15:43
  • суббота
  • 31 августа 2024

И наступившей темнотой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

Воздушное судно направлялось с площадки в районе вулкана Вачкажец в сторону посёлка Николаевка. Расстояние между ними - 25 километров. Борт забрал туристов, но затем перестал выходить на связь.

На поиски выдвинулась наземная группировка спасателей. Ситуация осложняется плотным туманом из-за чего невозможно привлечь вертолёты, сообщает ТАСС.

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