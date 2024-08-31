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Пашинян не исключил восстановления отношений с ОДКБ

16:25
  • суббота
  • 31 августа 2024

Правда, он не сказал, когда это произойдёт

Армения в будущем может разморозить своё участие в проектах ОДКБ. Этого не исключил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что Ереван приостановил своё участие во всех органах организации.

"Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем, - предположил Пашинян.

Ранее Пашинян скептически высказывался о задачах ОДКБ и даже обвинял некие страны-участницы организации в подготовке войны против Армении.

В июне этого года Пашинян утверждал, что Армения готова к выходу из ОДКБ. Правда, тогда премьер поспешил оговориться, что сроки выхода ещё не определены.

Также сообщалось, что Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

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