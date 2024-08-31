В Измайлове прошёл семейный праздник "Три спаса на пасеке"

В нём принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов

"Пока живы пчёлы - живёт человечество" - под таким девизом в московском Измайлове прошёл праздник "Три спаса на пасеке", посвящённый трём народным спасам августа - медовому, яблочному и ореховому.

Мероприятие организовала КПРФ. Её лидер Геннадий Зюганов много лет увлекается пчеловодством и знает всё об исторической значимости этого занятия.

Сбор урожая, сохранение запасов на зиму – каждый из трёх спасов имеет свою историю и традиции. Праздник проходит на исторической "Царской пасеке" в Измайлове. Это первая в мире опытная площадка, основанная в середине XIX века на месте пчельника царя Алексея Михайловича.

"Решили объединить – и пчеловодство, и спасы, и добрые дела в помощь и поддержку тем, кто сражается, кого надо лечить, кому помогать. И одновременно занимаемся просветительной работой. Почему? Потому что, если пчёлы исчезнут, вы больше десяти лет не проживёте. Это главный кормилец на планете, главный эколог", - говорит Геннадий Зюганов.

Для гостей - большая программа, откачка и дегустация свежего мёда, а также творческие активности. Лидер КПРФ наградил памятными медалями пчеловодов - участников СВО. Также собрали и отправили партию гуманитарной помощи коллегам из Донбасса.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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