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Армия России уничтожает в курских лесах украинские ДРГ

18:42
  • суббота
  • 31 августа 2024

И технику противника

Российские военные продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по уничтожению в лесных массивах Курской области диверсионных групп противника. Об этом сообщили в Минобороны.

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За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники. Противник потерял танк, три бронетранспортёра, станцию РЭБ и семь автомобилей.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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