Лето задержится в Москве на неделю

Будет тепло и без осадков

Летняя погода будет стоять в Москве в первые дни календарной осени. Это достаточно редкое явление для столичного региона.

По прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в городе будет солнечной и по-летнему тёплой, а в некоторые дни и жаркой. Осадков не ожидается.

2 и 3 сентября воздух прогреется до рекордных для этих дней показателей – 26-28 градусов. К концу недели в Москве и области будет от 24 до 26 тепла. Ночные температуры будут колебаться в пределах 8-14 градусов.

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