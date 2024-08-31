ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лето задержится в Москве на неделю

21:07
  • суббота
  • 31 августа 2024

Будет тепло и без осадков

Летняя погода будет стоять в Москве в первые дни календарной осени. Это достаточно редкое явление для столичного региона.

По прогнозу Гидрометцентра, вся следующая неделя в городе будет солнечной и по-летнему тёплой, а в некоторые дни и жаркой. Осадков не ожидается.

2 и 3 сентября воздух прогреется до рекордных для этих дней показателей – 26-28 градусов. К концу недели в Москве и области будет от 24 до 26 тепла. Ночные температуры будут колебаться в пределах 8-14 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лето в Москве
Лето в Москве
Лето в Москве
Лето в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.