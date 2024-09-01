Армия России идёт вперёд

В зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника. С освобождением населённых пунктов Синьковка и Новожеланное наших бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

Сообщения о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции приходит каждый день. Это связано, в том числе с тем, что для диверсии в Курской области у Киева не хватало людей и их перекинули с других направлений. В частности, ослабив линию обороны возле Покровска в ДНР. Там ВСУ сдают населённые пункты один за другим. Российский флаг поднят ещё и в Галициновке.

Киевское командование продолжает отправлять в Курскую область резервы взамен уничтоженных отрядов. Действуют небольшими группами, на которые российские подразделения устраивают засады: на дорогах, перекрёстах магистралей, на предполагаемых направлениях передвижения.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

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