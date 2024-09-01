ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов поздравил военных с освобождением Синьковки и Новожеланного

09:05
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Армия России идёт вперёд

В зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.  С освобождением населённых пунктов Синьковка и Новожеланное наших бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов.  

Армия России освободила село Кирово в ДНР
ВС России освободили Артемово в ДНР

Сообщения о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции приходит каждый день. Это связано, в том числе с тем, что для диверсии в Курской области у Киева не хватало людей и их перекинули с других направлений. В частности, ослабив линию обороны возле Покровска в ДНР. Там ВСУ сдают населённые пункты один за другим. Российский флаг поднят ещё и в Галициновке.

Киевское командование продолжает отправлять в Курскую область резервы взамен уничтоженных отрядов. Действуют небольшими группами, на которые российские подразделения устраивают засады: на дорогах, перекрёстах магистралей, на предполагаемых направлениях передвижения.

Дмитрий Гусев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие во время боевой работы артиллерийского подразделения
Военнослужащие во время боевой работы артиллерийского подразделения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.