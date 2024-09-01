В Минобороны сообщили детали подвига майора Уелина

Он отразил воздушную атаку ВСУ

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Старший сержант Владимир Рощупкин обнаружил вражеский беспилотник, который приближался к нашим позициям и подавил его с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Дрон упал и сдетонировал, не долетев до охраняемых объектов российских войск.

Майор Сергей Уелин и расчёт зенитного ракетного дивизиона отразили воздушную атаку украинских боевиков, уничтожив три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Жертв и разрушений гражданской и военной инфраструктуры не допущено, сообщает "ТВ Центр".

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