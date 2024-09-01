Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Подмосковье

Сбиты 11 дронов ВСУ

Этой ночью в Подмосковье отбита атака беспилотников, направлявшихся к столице. Сбиты 11 БПЛА противника, сообщил Сергей Собянин.

Дроны уничтожены в области на подлёте к Москве и в районе Московского НПЗ. На заводе в результате падения обломков БПЛА начался пожар.

Этой ночью были атакованы ещё несколько регионов России, в том числе Тверская область. Там целью вражеских беспилотников была Конаковская ГРЭС, сообщили местные власти.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram