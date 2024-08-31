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"Горячую линию" запустили после пропажи вертолёта на Камчатке

22:46
  • суббота
  • 31 августа 2024

Поиски осложнены плотным туманом

"Горячая линия" работает в связи с пропажей вертолёта на Камчатке. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Номер телефона: 8 (4152) 30-10-99.

31 августа в регионе пропал вертолёт Ми-8. По неподтверждённым данным, на его борту находятся три члена экипажа и 19 туристов. Машина принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Поиски осложняются сильным туманом. Дело по пропаже вертолёта поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

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