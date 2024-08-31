Москвичи помогли школьникам в новых регионах подготовиться к 1 сентября

Собрано более 50 тысяч полезных предметов

Москвичи передали жителям новых регионов более 50 тысяч единиц канцелярских товаров, обуви, ручек, карандашей, школьной формы и других предметов для учащихся. Это помогло им подготовиться к 1 сентября.

В столице до 30 сентября проходит ежегодная акция "Соберём ребенка в школу". Москвичей ждут в 20 пунктах сбора в разных округах города.

Есть важное правило: все товары, которые можно передать школьникам в новые регионы, должны быть новыми, а одежда - обязательно с бирками.

Первую партию собранных товаров уже отправили по назначению, сообщает портал мос.ру. В частности, более семи тысяч предметов получили дети в Горловке (ДНР).

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