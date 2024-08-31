В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус

Они дают показания

В подмосковном Щёлкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщили в региональном главке СКР.

Следователи уже провели обыски, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в дерзком преступлении.

Инцидент произошёл в Щёлкове. Четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус, который следовал в свадебном кортеже. Они разбили стекло автобуса, в результате чего ранения от осколков получили пассажиры, среди которых были дети.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram