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В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус

21:57
  • суббота
  • 31 августа 2024

Они дают показания

В подмосковном Щёлкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщили в региональном главке СКР.

Следователи уже провели обыски, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в дерзком преступлении.

Инцидент произошёл в Щёлкове. Четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус, который следовал в свадебном кортеже. Они разбили стекло автобуса, в результате чего ранения от осколков получили пассажиры, среди которых были дети.

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