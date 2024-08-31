В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на свадебный автобус

Они дают показания
В подмосковном Щёлкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщили в региональном главке СКР.
Следователи уже провели обыски, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в дерзком преступлении.
Инцидент произошёл в Щёлкове. Четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус, который следовал в свадебном кортеже. Они разбили стекло автобуса, в результате чего ранения от осколков получили пассажиры, среди которых были дети.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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