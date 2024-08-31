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"Левые" во Франции начали процедуру импичмента Макрона

23:08
  • суббота
  • 31 августа 2024

Его обвиняют в игнорировании результатов народного голосования

Партия "Непокорённая Франция" инициировала процедуру отрешения Эммануэля Макрона от власти. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.

По её словам, проект резолюции об объявлении импичмента уже отправлен на подписание депутатам. Пано добавила, что "Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить".

18 августа партия сообщала о намерении добиться отставки президента Франции. Причиной стал отказ Макрона назначить премьером страны Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых.

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