Bloomberg: 400 тысяч украинцев могут покинуть страну из-за проблем со светом

Киеву не удастся нарастить требуемые энергетические мощности до зимы
Украину до конца года могут покинуть 400 тысяч человек из-за отключений. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, для Киева будет "практически невозможно" нарастить требуемые энергетические мощности до зимы.
26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, что привело к отключениям света на всей территории страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram