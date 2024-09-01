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Bloomberg: 400 тысяч украинцев могут покинуть страну из-за проблем со светом

01:00
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Киеву не удастся нарастить требуемые энергетические мощности до зимы

Украину до конца года могут покинуть 400 тысяч человек из-за отключений. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, для Киева будет "практически невозможно" нарастить требуемые энергетические мощности до зимы.

26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, что привело к отключениям света на всей территории страны.

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