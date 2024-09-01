Более 40 спасателей задействованы в поисках пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8

Сотрудники МЧС продолжают поисковую операцию

Сотрудники МЧС продолжают поиски пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, задействованы более 40 спасателей. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в МЧС России.

В готовности находится авиация МЧС России со спасателями на борту. Также спасатели и егеря на высокопроходимой технике продолжают поиски по другому маршруту. Поисковая операция осложняется плотным туманом и умеренным дождём, добавили в ведомстве.

31 августа на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. По неподтверждённым данным, на его борту находятся три члена экипажа и 19 туристов. Машина принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

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