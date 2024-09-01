Девять беспилотников, летевших на Москву, сбиты средствами ПВО за ночь

Один из БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода

За ночь средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Один БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и ещё три — в городском округе Раменское.

Ранее мэр столицы сообщал о пяти сбитых беспилотниках над территорией Ленинского городского округа, Подольска, Ступино и Одинцово.

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