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Девять беспилотников, летевших на Москву, сбиты средствами ПВО за ночь

06:47
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Один из БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода

За ночь средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Один БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и ещё три — в городском округе Раменское.

Ранее мэр столицы сообщал о пяти сбитых беспилотниках над территорией Ленинского городского округа, Подольска, Ступино и Одинцово.

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