Силы ПВО сбили за ночь 158 беспилотников над 15 регионами России

Это - одна из самых масштабных атак за последнее время

За ночь средства ПВО сбили 158 украинских беспилотников над 15 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны ВСУ атаковали Москву, Подмосковье, Курскую, Брянскую, Калужскую, Липецкую, Тульскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Ивановскую, Белгородскую, Рязанскую, Воронежскую области.

В Москве после падения обломков беспилотника начался пожар на Московском НПЗ. В Тверской области целью дронов была Конаковская ГРЭС, в Московской – Каширская ГРЭС.

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