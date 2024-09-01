ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили за ночь 158 беспилотников над 15 регионами России

09:34
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Это - одна из самых масштабных атак за последнее время

За ночь средства ПВО сбили 158 украинских беспилотников над 15 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны ВСУ атаковали Москву, Подмосковье, Курскую, Брянскую, Калужскую, Липецкую, Тульскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Ивановскую, Белгородскую, Рязанскую, Воронежскую области.

В Москве после падения обломков беспилотника начался пожар на Московском НПЗ. В Тверской области целью дронов была Конаковская ГРЭС, в Московской – Каширская ГРЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10"
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.