К поиску пропавшего на Камчатке вертолёта привлечена авиация

В район предполагаемого падения вылетел Ан-26

Росавиация подключила к поискам вертолёта Ми-8 на Камчатке самолёт Ан-26 для осуществления радиотехнического поиска. До этого поисками пропавшей машины с туристами на борту занимались семь групп спасателей и добровольцев.

Поисковые группы продвинулись почти на три с половиной километра к месту возможного нахождения судна. Всего в операции участвуют более 60 человек и 15 единиц техники. Авиацию не подключали к поискам из-за плотного тумана, который сейчас рассеялся.

31 августа на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На его борту находятся три члена экипажа и 19 туристов. Машина принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

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