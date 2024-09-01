ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К поиску пропавшего на Камчатке вертолёта привлечена авиация

10:12
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

В район предполагаемого падения вылетел Ан-26

Росавиация подключила к поискам вертолёта Ми-8 на Камчатке самолёт Ан-26 для осуществления радиотехнического поиска. До этого поисками пропавшей машины с туристами на борту занимались семь групп спасателей и добровольцев.

Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта осложняются туманом
"Горячую линию" запустили после пропажи вертолёта на Камчатке

Поисковые группы продвинулись почти на три с половиной километра к месту возможного нахождения судна. Всего в операции участвуют более 60 человек и 15 единиц техники. Авиацию не подключали к поискам из-за плотного тумана, который сейчас рассеялся.

31 августа на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. На его борту находятся три члена экипажа и 19 туристов. Машина принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ми-8
Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.