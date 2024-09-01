Она направлялась в Курскую область

В Сумской области российские войска ракетными ударами поразили крупную колонну националистов, которая направлялась в сторону курского приграничья. Это были резервы, которые накануне вечером киевский Генштаб приказал срочно перебросить в приграничье. Но произошло то, чего противник не ждал: серия мощных ударов. Уничтожено более 20 единиц техники и до ста националистов.

В освобождённых посёлках курского приграничья то и дело находят оставленные тела наёмников. В основном - поляки, колумбийцы. Одного нашим бойцам удалось захватить в плен.

Тактика вылазок мелкими группами, которая была эффективна в первые дни нападения на Курскую область, себя практически исчерпала. Российские бойцы каждый день устраивают засады и уничтожают диверсантов прямо на дорогах и в лесополосах.

Российский триколор и флаги боевых подразделений развеваются над Карловкой, Синьковкой, Новожеланным. Уходящая неделя, с точки зрения тактических потерь, для ВСУ оказалась катастрофической. Нашими войсками полностью освобождены девять населённых пунктов. Висит на волоске судьба боевиков в Покровске и Торецке. Сегодня уже натовские эксперты, хоть и с осторожностью, но признают - Донбасский фронт для ВСУ рушится.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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