Он хочет воевать руками украинцев до последнего

Масштабные антивоенные митинги прошли по всей Германии. Граждане против вмешательства их страны в российско-украинский конфликт. Негативный эффект они ощущают на себе каждый день: экономика ослабла, инфляция резко выросла. Зато власти гордо отчитываются: ФРГ второй после США поставщик оружия киевскому режиму.

Сергей Лавров напомнил, сколько усилий приложила Россия для мирного урегулирования ситуации начиная с Минских соглашений, заканчивая Стамбульскими договорённостями.

"Каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность. Запад доказал, что Украина нужна ему только для того, чтобы делать России больно, раздражать и воевать против нашей страны. Все эти договорённости западным странам не нужны. С каждым разом, когда согласованные документы были саботированы, Украина теряла всё больше", - отметил министр.

Курская вылазка террористического режима, кажется, беспокоит западную прессу сильней, чем собственные внутренние проблемы. Переживают о провале ВСУ, как о собственном. Немецкая Bild сокрушается: Киев платит слишком высокую цену за курскую авантюру, Россия освобождает всё больше населённых пунктов в Донбассе. Издание намекает: нужно активней использовать западное оружие по российским территориям. Все это происходит синхронно с отчаянным требованием Зеленского.

Накануне министр обороны Украины Рустам Умеров сболтнул журналистам CNN, что Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей для атак. По сути - чистосердечное признание в том, кто режиссирует конфликт, но хочет оставаться в белом пальто.

CNN сообщает: Киеву не стоит рассчитывать на очередную подачку. Дальнобойных ракет ATACMS в запасниках Пентагона осталось столько, что самим мало. У американцев скоро выборы. Киевские проблемы временно в стоп-листе.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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