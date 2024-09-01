Путин поздравил Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана

Он отмечается 1 сентября

Владимир Путин сегодня поздравил с Днём независимости президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил: отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других международных структур.

Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.

День независимости Республики Узбекистан празднуется 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости в 1991 году. 1 сентября в Узбекистане является официально нерабочим днём.

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