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Спасатели нашли пропавший на Камчатке вертолёт

11:28
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Он врезался в сопку и разрушился

На Камчатке обнаружены обломки вертолёта Ми-8 с туристами, который пропал с радаров накануне. Как сообщили в МЧС региона, воздушное судно потерпело крушение, врезавшись в сопку в условиях сильного тумана. По предварительным данным, все 22 человека, находившиеся на борту, погибли.
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От места, где вертолёт видели в последний раз, до пункта назначения - 25 километров. Это всего несколько минут лёту. За это время экипаж на связь не выходил. Сильный циклон серьёзно затруднил поиски.

Спасатели обследовали предполагаемый район падения пешими группами. Но обломки машины удалось обнаружить с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров, неподалёку от места, где экипаж последний раз выходил на связь. Вертолёт врезался в сопку в условиях сильного тумана.

Три года назад Ми-8 этой же компании-перевозчика рухнул в курильское озеро на глубину сто метров, тогда из 16 человек спаслись восемь. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Александра Панина, «ТВ Центр»

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