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Россия вспоминает жертв Беслана

13:02
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Прошло 20 лет со дня трагедии

Сегодня вся страна вспоминает жертв трагедии в Беслане. 20 лет назад утром 1 сентября отряд террористов захватил школу во время праздничной линейки. Три дня они удерживали заложников в здании, в помещении спортзала.

Жертвами трагедии стали 334 человека. Большинство - дети. Почтить их память сегодня пришли сотни горожан. Среди них родственники погибших и те, кому удалось выжить в те страшные дни, сообщает "ТВ Центр".

Люди приносят фотографии, цветы, свечи, мягкие игрушки и бутылки с водой, которой тогда так не хватало людям. Дни памяти проходят в Беслане каждый год с 1 по 3 сентября.

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