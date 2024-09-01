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Программе "Спокойной ночи, малыши!" исполнилось 60 лет

12:09
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Это одна из старейших передач на телевидении

Добрые истории, любимые мультфильмы и, конечно же, пожелания хороших снов. Детская программа "Спокойной ночи, малыши!" отмечает юбилей, сообщает "ТВ Центр".

Одна из старейших на отечественном телевидении выходит в эфир уже 60 лет. И неизменно каждый вечер собирает у экранов миллионы человек. Знаменитые Хрюша, Филя, Степашка, Мишутка и Каркуша стали любимыми персонажами для нескольких поколений юных зрителей. А дружественная атмосфера царила не только в кадре, но и на съёмочной площадке.

"Мы подружились со всем коллективом, с режиссёрами, с операторами. И с самыми главными нашими героями – Хрюшей, Филей, Степашкой и Каркушой. Одним словом, мы были одной семьёй.  Филя, и Хрюша, и Степашка были живыми персонажами, мы даже забывали о том, что актёры сидят у наших ног", - делится впечатлениями одна из ведущих программы, народная артистка России Ангелина Вовк.

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