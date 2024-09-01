Патриотические песни прозвучали на конкурсе "Московская A Cappella"

Он прошёл в Зарядье
Яркое событие в культурной жизни столицы - финальный концерт крупнейшего в мире фестиваля-конкурса "Московская A Cappella".
В амфитеатре парка "Зарядье" прозвучали патриотические песни в честь наших бойцов, сражающихся в зоне СВО. Артисты исполнили произведения о любви к Родине и о подвигах героев. В завершение концерта назвали победителей музыкального фестиваля.
В этом году участие в нём приняли почти 150 коллективов из России, Китая, Индонезии, Кубы и других государств, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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