Пожар на Московском НПЗ локализован

Об этом сообщил Сергей Собянин

Возгорание на Московском НПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщал о массированной атаке беспилотников. В Подмосковье сбиты десять дронов ВСУ. Обломки одного из аппаратов упали на территории НПЗ в Капотне, там начался пожар.

Всего за ночь над 15 российскими регионами силы ПВО сбили 158 дронов противника, сообщили в Минобороны.

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