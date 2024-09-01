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Пожар на Московском НПЗ локализован

11:16
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Об этом сообщил Сергей Собянин

Возгорание на Московском НПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщал о массированной атаке беспилотников. В Подмосковье сбиты десять дронов ВСУ. Обломки одного из аппаратов упали на территории НПЗ в Капотне, там начался пожар.

Всего за ночь над 15 российскими регионами силы ПВО сбили 158 дронов противника, сообщили в Минобороны.

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