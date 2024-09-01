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Сергунина: С начала года Москва помогла кинопроизводителям согласовать более тысячи съёмок в городе

12:44
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Больше всего заявок - на сериалы

Свыше тысячи съёмок в парках, на улицах и других городских площадках согласовано с начала года благодаря кинокомиссии "Москино". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Больше всего заявок с января по август этого года пришлось на сериалы. На втором месте — фильмы, затем — короткометражки, курсовые и дипломные работы студентов профильных учебных заведений. Самыми популярными локациями стали Парк Горького, “Сокольники” и Измайловский парк.

Ещё популярностью пользуются Театральная и Триумфальная площади, усадьбы Кусково и Остафьево, Екатерининский дворец, Живописный мост, "Зарядье" и зона отдыха "Серебряный бор".

Сергунина сообщила, что благодаря кинокомиссии можно быстро и просто получить необходимые разрешения. Всё это делается в онлайн-режиме. Сервисом могут воспользоваться даже компании из-за рубежа, сообщает портал мос.ру.

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