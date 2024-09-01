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Армия России освободила Птичье и Выемку в ДНР

19:29
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

И продолжает движение вперёд

Армия России освободила в ДНР населённые пункты Птичье и Выемка. Об этом сообщили в Минобороны.
Армия России освободила село Кирово в ДНР

За сутки наша авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42, поразили цех по производству беспилотников в Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и Vampir, а также 171 беспилотник противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях -  был введён режим КТО.

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