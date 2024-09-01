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Как преобразилось Новопеределкино - молодой район Москвы

15:18
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Он активно развивается

В этом районе летом живёт патриарх Кирилл. Здесь расположено единственное деревянное сооружение, спроектированное знаменитым Фёдором Шехтелем, а ещё завод по производству газированной воды, на который регулярно устраивают экскурсии. Есть здесь даже горнолыжный склон и теннисный корт.

Всё это - о районе Новопеределкино. Частью Москвы он стал не так давно, ещё и тридцати лет не прошло, но с тех пор преобразился. О том, как район меняется сегодня - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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