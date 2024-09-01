"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни

В столице работали 12 площадок

31 августа после заката столица превратилась в огромную арену. Впервые состоялась "Ночь московского спорта": на 12-ти городских площадках были представлены 24 вида активностей. От желающих попробовать новые дисциплины и бесплатно перенять опыт профессионалов не было отбоя.

На Старом Арбате организовали соревнования по битбоксу. Чемпион мира Вахтанг провёл мастер-класс в формате открытого микрофона. Затем прошли показательные выступления именитых битбоксеров.

Другая часть улицы была отдана любителям брейк-данса, можно было увидеть новые трюки и узнать секреты опытных брейкеров. Перед гостями выступили профессиональные танцоры.

На Пушкинской площади прошла массовая тренировка по сайклингу. Ритм 35-минутным "заездам" на велотренажерах задавали приглашенные диджеи, а правильно подойти к нагрузкам помогли профессиональные инструкторы.

В сквере по соседству можно было почувствовать себя рыцарем и изучить навыки фехтования, а после тренировки - показательные поединки профессионалов.

Площадка перед зданием ТАСС стала ареной для уличного баскетбола. Спортсмены-любители могли проверить свою меткость и отработать броски, а также попробовать переиграть профессионалов, сообщает "ТВ Центр".

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