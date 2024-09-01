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В Кремле рассказали об ответе на атаку ВСУ в Курской области

14:25
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

С комментарием выступил Дмитрий Песков

Россия уже отвечает на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание журналиста на решительные действия российских военных и выразил твёрдую уверенность в том, что они будут продолжены.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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