В Кремле рассказали об ответе на атаку ВСУ в Курской области

С комментарием выступил Дмитрий Песков

Россия уже отвечает на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Он уже происходит", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание журналиста на решительные действия российских военных и выразил твёрдую уверенность в том, что они будут продолжены.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram