Стало известно об изменении ядерной доктрины России

В связи с последними событиями

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией. Об этом предупредил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Сейчас идёт работа в этом направлении. Она находится, как выразился дипломат, в продвинутой стадии. Корректировка важного документа обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая СВО, отметил Рябков в интервью ТАСС. Какие будут внесены изменения в ядерную доктрину, в МИДе не сообщили.

Согласно доктрине, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой.

Это возможно в случае, когда есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России; при воздействии на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил; при агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram