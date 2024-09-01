8 человек погибли в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Минивэн врезался в отбойник

Восемь человек погибли в автомобильной аварии на трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области. По неизвестной причине минивэн, следовавший в Москву, врезался в отбойник и перевернулся.

Пять человек получили серьёзные травмы. Машинами скорой помощи и вертолётом санавиации их доставили в ближайшие больницы, сообщает ТАСС.

Платная автодорога М-12 "Восток" соединяет Москву и Казань. Максимальная разрешённая скорость движения по ней – 110 километров в час.

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