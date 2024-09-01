"Станция "Манеж": погружение в транспорт будущего уже сегодня!

Москвичей пригласили на интерактивную выставку

В Москве начала работу главная транспортная выставка этого лета – "Станция "Манеж. Московский транспорт 2030". Побывав на ней, можно совершить путешествие сквозь время: от прошлого к самым смелым технологиям будущего.

"Это уникальная возможность увидеть, каким станет транспорт Москвы уже в ближайшие годы. Инновационные разработки, современный дизайн, комфорт и безопасность – всё это ждёт пассажиров", – отметил заместитель начальника Московской железной дороги Пётр Потапов.

На выставке представлены современные "Иволги", метропоезд "Москва-2024", обновленный электробус "КАМАЗ". Гости увидят, как роботизированные руки собирают автомобили "Москвич" и окунутся в виртуальную реальность: оценят движение на столичных дорогах на объёмной карте.

Выставка открыта до 10 сентября.

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