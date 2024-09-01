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"Станция "Манеж": погружение в транспорт будущего уже сегодня!

18:00
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Москвичей пригласили на интерактивную выставку

В Москве начала работу главная транспортная выставка этого лета – "Станция "Манеж. Московский транспорт 2030". Побывав на ней, можно совершить путешествие сквозь время: от прошлого к самым смелым технологиям будущего.

"Это уникальная возможность увидеть, каким станет транспорт Москвы уже в ближайшие годы. Инновационные разработки, современный дизайн, комфорт и безопасность – всё это ждёт пассажиров", – отметил заместитель начальника Московской железной дороги Пётр Потапов.

На выставке представлены современные "Иволги", метропоезд "Москва-2024", обновленный электробус "КАМАЗ". Гости увидят, как роботизированные руки собирают автомобили "Москвич" и окунутся в виртуальную реальность: оценят движение на столичных дорогах на объёмной карте.

Выставка открыта до 10 сентября.

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Стенд Московского автомобильного завода "Москвич" на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
Стенд Московского автомобильного завода "Москвич" на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030"
"Станция "Манеж. Московский транспорт 2030"
"Станция "Манеж. Московский транспорт 2030"
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