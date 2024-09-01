Киркоров госпитализирован с сердечной недостаточностью

Но уже рвётся домой
92-летний Бедрос Киркоров попал в больницу из-за проблем с дыханием. У него диагностировали сердечную недостаточность.
Как рассказала РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова, народный артист России пребывает в бодром состоянии и ждёт выписку из больницы.
"Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - сказала Екатерина Успенская.
Около трёх лет назад Бедросу Киркорову сделали операцию на сердце, а в разгар пандемии коронавируса он был госпитализирован с этой инфекцией.
В августе суд в Москве зарегистрировал административное дело на Бедроса Киркорова. Отец Филиппа Киркорова трижды превысил скорость и до сих пор не оплатил штрафы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram